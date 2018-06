El expresidente Ricardo Martinelli seguirá detenido

Así hace cumplir la decisión del 21 de diciembre de 2015 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó la medida cautelar de detención provisional de Martinelli.

El expresidente enfrenta este lunes su primera audiencia ante la justicia panameña tras una maratónica jornada que inició con su extradición desde Estados Unidos en horas de la madrugada.

"Lo que hay es una orden de detención provisional como medida cautelar y no una orden de conducción o aprehensión", dijo el magistrado de Garantías en la diligencia. "Lo que dictó la Corte tiene el propósito de privarlo de su libertad. Debe permanecer en estado de detención por el tiempo que se requiera salvo que el tribunal pueda variar de opinión", añadió.

Magistrado Mejía responde a la defensa del expresidente Martinelli Magistrado Mejía responde a la defensa del expresidente Martinelli

Mejía además ordenó que el Instituto de Medicina Legal revise al exmandatario, que sea atendido por un médico en el centro El Renacer y citó a audiencia este martes 12 de junio a los cuatro especialistas que evaluaron a Martinelli más temprano para conocer su condición de salud.

Esto luego que durante el acto, Martinelli presentara dolencia y fuese atendido por el doctor Gabriel Frago, quien sugirió la suspensión de la audiencia porque al tomarle el pulso determinó que "tenía arritmia cardíaca y taquicardia".

El médico privado fue cuestionado por Mejía y comentó que Martinelli padecía de una condición que le podía provocar una "muerte súbita".

La defensa del exjefe de Estado también pidió que éste fuese enviado a un hospital.

Médico ante magistrado Mejía explica condición de salud de Martinelli Médico ante magistrado Mejía explica condición de salud de Martinelli

Luego de la evaluación en El Renacer y si los médicos consideran que el exmandatario requiere atención hospitalaria con urgencia, se debía comunicar al magistrado de Garantías.

Martinelli, de 66 años, fue llevado ante Mejía para una audiencia de comunicación de derechos en un salón del Segundo Tribunal de Justicia.

El expresidente fue extraditado desde Estados Unidos para ser juzgado por la presunta comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad (escuchas telefónicas), en el cual se vieron afectadas unas 150 personas.

Martinelli llegó al recinto del Segundo Tribunal de Justicia minutos antes de las 5:00 p.m., hora a la que estaba pactada el acto. Sin embargo, la audiencia inició con una hora y nueve minutos de retraso por la tardanza de Mejía.

Sentado frente al magistrado fiscal Harry Díaz, al que nombró en 2011, el exmandatario conversaba con su equipo legal y revisaba documentos.

En el acto, el magistrado de Garantías leyó a Martinelli sus derechos, la decisión del Pleno de la Corte Suprema en que se ordenaba su detención provisional y un recuento del caso por el que fue solicitado al Gobierno de EEUU.

Durante su intervención, el expresidente reclamó que sus derechos "han sido violados" y citó una serie de afecciones médicas.

Declaraciones de Carlos Carrillo tras diligencia en la CSJ Declaraciones de Carlos Carrillo tras diligencia en la CSJ

"A mí nunca se me ha permitido estar con mis abogados", expresó Martinelli en el acto. "Fui preso por órdenes de la Corte, así que no estoy de acuerdo en que usted diga que mi detención empieza hoy. A mí se me detuvo en Estados Unidos por orden de esta Corte. Estuve un año preso allá. No es justo".

Uno de los abogados del exmandatario, Carlos Carrillo, pidió a Mejía la nulidad de la detención provisional porque se violó el derecho de debida defensa y apeló la decisión del magistrado de declarar que la medida cautelar empieza el día de hoy.

"Esa interpretación de mantener la medida cautelar de detención, no es facultad suya", dijo Carrillo al magistrado de Garantías.

Por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la Corte Suprema es el órgano competente para investigar y juzgar al exjefe de Estado.