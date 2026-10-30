Extrabajadores de Serviestiba comienzan a recibir pagos de sus prestaciones laborales

Los depósitos mediante transferencias bancarias ACH se reflejarán progresivamente en las cuentas de los beneficiarios entre este viernes y el lunes 2 de noviembre.

Un primer grupo de extrabajadores de Serviestiba, S.A. comenzó a recibir este viernes 30 de octubre las transferencias correspondientes al pago de sus prestaciones laborales, como parte del proceso que beneficiará a un total de 893 trabajadores que firmaron acuerdos voluntarios de mutuo consentimiento con la empresa.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) informó que los depósitos mediante transferencias bancarias ACH se reflejarán progresivamente en las cuentas de los beneficiarios entre este viernes y el lunes 2 de noviembre.

El pago se realizará mediante dos modalidades: transferencias bancarias con fondos resguardados por el Ministerio y cheques correspondientes al fondo de cesantía, que deberán ser retirados en las instalaciones del Mitradel. Ambas modalidades completarán el monto establecido en los acuerdos suscritos.

🔗Puedes leer: Serviestiba inicia pago de salarios y garantiza prestaciones laborales ante cierre de operaciones

En el caso de los trabajadores que deban retirar cheques, Serviestiba notificará este viernes por correo electrónico la fecha, hora y lugar de entrega.

La entidad indicó que la medida cautelar de secuestro de bienes de la empresa se mantendrá vigente hasta garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales con la totalidad de los trabajadores.

Por otro lado, el Mitradel precisó que los extrabajadores que no hayan firmado acuerdos de mutuo consentimiento serán atendidos posteriormente, conforme avancen los procesos correspondientes.