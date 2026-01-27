Exvicepresidente José Gabriel Carrizo arribará al país para enfrentar orden de aprehensión, confirma su abogado

Ciudad de Panamá, Panamá/El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, arribará al país este martes 27 de enero, procedente de Guatemala, para hacer frente a la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, confirmó vía telefónica su abogado Pedro Meilán.

Anoche, Carrizo reaccionó en redes sociales a la orden de aprehensión emitida en su contra, asegurando que no teme enfrentar la justicia y tampoco busca inmunidad política, calificando la medida como "persecución política".

Las declaraciones de Carrizo se dieron en un video colgado en sus redes sociales donde se diera a conocer la decisión de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

Noticia en desarrollo...