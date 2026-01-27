Trabajos en potabilizadora de Chilibre de este sábado serán para conectar en anillo hídrico de Panamá Este

Este sábado 31 de enero, desde las 6:00 a.m., el Idaan suspenderá temporalmente el servicio para conectar el anillo hídrico este, obra clave tras años de espera.

Ciudad de Panamá/Este fin de semana muchos hogares del este de los distritos de Panamá y San Miguelito enfrentarán una suspensión programada del servicio de agua potable. Pero detrás de esta interrupción hay una noticia importante, que es la interconexión del anillo hídrico hacia Panamá Este.

Antonio Tercero González, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), explicó que este sábado se realizará un trabajo crítico en el sector de María Henríquez (Panamá Norte): el corte y empalme de una tubería de dos metros de diámetro para conectarla al nuevo sistema mediante una derivación en "T".

"Es una obra que data de 2018 y que bajo esta administración hemos empujado para terminar. Viene a hacer justicia social a todo Panamá Este", señaló González.

El proyecto incluye 60 kilómetros de tubería de diferentes diámetros y un tanque de almacenamiento de 7 millones de galones en Altos de Tocumen, uno de los más grandes construidos recientemente en la capital. Según las simulaciones hidráulicas, el sistema permitirá bombear entre 16 y 20 millones de galones diarios desde Chilibre hacia el este metropolitano.

Los trabajos iniciarán a las 6:00 a.m. y, aunque se solicitó un margen de 18 horas, las autoridades prevén concluir antes. El Idaan aprovechará la ventana para mantenimientos en líneas eléctricas, mientras la Autoridad del Canal de Panamá realizará inspecciones en la toma de agua.

"Estamos beneficiando a más de 500 mil personas", destacó Tercero. "El agua no llega sola a esas zonas; la estamos conduciendo para que el Idaan pueda distribuirla con estabilidad".