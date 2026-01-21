Anillo hidráulico Este entra en su fase final con un avance del 94%

La obra contempla la ampliación del sistema de distribución hacia Panamá Este y el aumento de la capacidad de almacenamiento, mediante la construcción de dos nuevos tanques: Altos de Tocumen, con una capacidad de 3.3 millones de galones, y María Henríquez, que almacenará 7 millones de galones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El anillo hidráulico del Este registra un avance del 94% y se encuentra en su fase final de ejecución, un proyecto clave que permitirá reforzar el suministro de agua potable a más de 500 mil residentes de Panamá Este, según informó Presidencia de Panamá.

La obra contempla la ampliación del sistema de distribución hacia Panamá Este y el aumento de la capacidad de almacenamiento, mediante la construcción de dos nuevos tanques: Altos de Tocumen, con una capacidad de 3.3 millones de galones, y María Henríquez, que almacenará 7 millones de galones.

Las autoridades del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) se preparan para iniciar el proceso de interconexión del sistema, una etapa crucial que permitirá transportar y almacenar cerca de 10 millones de galones de agua potable.

La preparación técnica para la interconexión del tanque María Henríquez está prevista para el último fin de semana de enero, cuando también se desarrollarán las pruebas previas a su entrega oficial. De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, las evaluaciones técnicas recientes confirman que el sistema está listo para entrar en funcionamiento, tras cumplir con los estándares establecidos.

Las autoridades recordaron que una fase previa del proyecto ya benefició a más de 200 mil personas en el sector Norte. Tras la unión con la tubería de impulsión del Idaan, se ejecutarán pruebas de hermeticidad, desinfección de las líneas de conducción y verificación de los equipos electromecánicos, pasos necesarios antes de la operación plena del sistema.

Bajo la supervisión de Conades, también se completó la instalación de 10 kilómetros de tubería de hierro dúctil, con un diámetro de 1.200 milímetros, a lo largo de la denominada "Ruta Expresa". El anillo hidráulico Este está diseñado para conducir y almacenar agua potable, y con su interconexión a la línea paralela de dos metros de diámetro en María Henríquez, el sistema quedará totalmente integrado al esquema de producción e impulsión de la Planta Potabilizadora Federico Conte, en Chilibre.

Con información de Jessica Román