Un fallecido y dos lesionados tras colisión en Penonomé

Con esta víctima, la cifra de personas fallecidas por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé durante 2026 asciende a 20.

Penonomé, Coclé/Un hombre de aproximadamente 64 años falleció la madrugada de este sábado tras un accidente de tránsito registrado en la vía Interamericana, a la altura de Llano Marín, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

Con esta víctima, la cifra de personas fallecidas por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé durante 2026 asciende a 20.

De acuerdo con el reporte, en la colisión estuvieron involucrados una camioneta y un panel. Además del fallecido, una mujer que viajaba en la camioneta y el conductor del panel resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira para recibir atención médica.

Tras el accidente, unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito y de la Fiscalía Regional de Coclé acudieron al sitio para realizar las investigaciones y recabar evidencias que permitan determinar las causas del hecho.

Las diligencias provocaron afectaciones al tránsito vehicular durante la mañana de este sábado, tanto para los conductores que se dirigían hacia el interior del país como para quienes viajaban con destino a la ciudad de Panamá.

Ante este nuevo hecho fatal, el jefe de Operaciones del Tránsito en Coclé, Fernando Pérez, reiteró el llamado a los conductores a extremar las medidas de seguridad antes de emprender un viaje.

"Cada vez que van a tomar su vehículo para realizar un viaje, verifique el estado mecánico de su vehículo. Verifique su licencia de conducir, que esté vigente y acorde al vehículo que conduce. Respete las señales de tránsito, los límites de velocidad establecidos y, si va a participar en actividades donde se consuman bebidas alcohólicas, utilice un conductor designado", exhortó el funcionario.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió este accidente de tránsito.

Con información de Nathali Reyes