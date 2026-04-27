Falta de agua obliga a residentes a manifestarse en la vía Ricardo J. Alfaro

Los residentes indicaron que han presentado reportes ante el Idaan; sin embargo, aseguran que no han recibido soluciones concretas , pese a los números de incidencia asignados.

Residentes del sector Santa María, en la Vía Ricardo J. Alfaro, realizaron la tarde de este lunes un cierre parcial de la vía, en protesta por la falta de agua potable que, aseguran, persiste desde hace al menos dos meses.

A pesar de la lluvia, los moradores se mantuvieron en la calle exigiendo una respuesta por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Según denunciaron, el suministro de agua solo llega durante las primeras horas del día y se suspende alrededor de las 10:00 a.m., situación que se repite diariamente.

Los afectados explicaron que deben levantarse en la madrugada para lavar, almacenar agua, cocinar, bañarse y cubrir necesidades básicas, ante la incertidumbre de no contar con el servicio el resto del día.

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La crisis también ha impactado el ámbito educativo. Al menos tres escuelas del área han tenido que ajustar sus horarios, debido a la falta de agua.

Wendy Smith, madre de familia, señaló que los cambios han afectado directamente a los estudiantes. “Se están viendo perjudicados, ya en mayo termina el primer trimestre", expresó.

Los residentes indicaron que han presentado reportes ante el Idaan; sin embargo, aseguran que no han recibido soluciones concretas, pese a los números de incidencia asignados.

Advirtieron que la situación afecta especialmente a niños y adultos mayores, quienes enfrentan mayores dificultades ante la escasez del recurso.

El cierre parcial generó afectaciones en el tráfico vehicular en dirección hacia San Miguelito.

Información de Yamy Rivas