Falta de insumos para la realización de cirugías, un problema que se mantiene en la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/Hace unas semanas, se habría dado una denuncia sobre la carencia de insumos esenciales para la realización de cirugías en la Caja del Seguro Social (CSS) y en el Instituto Cardiovascular de la Ciudad de la Salud.

De acuerdo con diversos médicos, sí existe una moratoria vigente. Domingo Moreno, miembro de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), señaló que en Obstetricia se están llevando a cabo procedimientos que no se pueden dejar de realizar, como cesáreas y atención de partos, mientras que en otras áreas quirúrgicas se atienden únicamente casos agudos.

Moreno también manifestó que las cirugías programadas, que representan la mayoría, están siendo suspendidas o reprogramadas. Por otro lado, los pacientes enfrentan retrasos significativos en otros servicios, como es el caso de las colonoscopias, que pueden tardar varios años en programarse.

“Tengo pacientes que están esperando reemplazos articulares de rodilla y de cadera con más de 2 años de espera. Hay que buscar la forma que todos seamos incluidos y no porque no conozco a alguien que trabaje en la institución que me mueva mi caso. Porque así estamos trabajando y eso es triste", manifestó Emma Pinzón, representante de los pacientes con enfermedades crónicas.

Desde los gremios médicos, se advierte que no hay una planificación adecuada para la compra de insumos y medicamentos, y que cuando surge una crisis, los insumos que se traen solo cubren una semana.

También destacaron la falta de insumos críticos, como ciertas mascarillas y otros elementos necesarios para realizar cirugías de manera segura, así como medicamentos para contrarrestar los efectos de relajantes musculares y otras drogas opiáceas. Un problema que, expresan, se repite con frecuencia.

Por su parte, represenates de la Asociación de Enfermeras también ha indicado que la crisis incluye una notable falta de personal. Pese a esto, la directora de Servicios y Prestaciones Médicas de la Caja del Seguro Social indicó que las cirugías sí se están realizando.

