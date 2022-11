Familias en San Miguelito inundadas en basura; temen proliferación de epidemias

La proliferación de insectos y malos olores preocupa al sector tres de Samaria, en el distrito de San Miguelito producto de la mala disposición de la basura. Residentes afirman que llevan semanas sin que los camiones recolectores pasen por su comunidad a recoger la basura, lo que aumenta el riesgo de epidemias como el dengue, malaria, diarrea, entre otras.

La pestilencia y los innumerables pataconcitos desbordados en bolsas negras y asechados por roedores y aves de rapiña son la carta de presentación de Samaria, en San Miguelito, lugar que al igual que varias comunidades del distrito, se ha visto inundada por toneladas de basuras que amenazan incluso con obstruir las calles. Y es que residentes aseguran que llevan meses en que la empresa encargada de la recolección no pasa por sus casas a recoger la basura.

Admiten que ya algunos niños del sector presentan cuadros de diarrea que podrían estar siendo causadas por la gran cantidad de basura que día a día se acumula en el lugar. Hay quienes han llegado al límite de invertir de su propio bolsillo en la compra de químicos para la fumigación de estos vertederos por el temor a que se conviertan en foco de enfermedades y cueva de alimañas.

Los residentes señalan que cosas tan importantes como comer o compartir con la familia se ha vuelto una pesadilla debido al mal olor que sobrevuela en toda la comunidad. Esto los ha llevado a solicitar la intervención inmediata de las autoridades para encontrar una solución a este problema de salud pública o en su defecto, sancionar a la empresa encarga de la recolección.

"He gastado 3 baygon echándole al basurero [que tengo enfrente] porque no aguanto las moscas. Tengo una niña de 7 años y un niño alérgico, y la verdad me preocupa que se me enfermen", señaló un residente.

Afirmaron que no les parece justo las penurias que pasan por la irresponsabilidad de la empresa a cargo, que dicen, siempre pone de excusa la falta de presupuesto para la recolección de la basura. Y así como está Samaria, se encuentran muchas comunidades de San Miguelito, presas de la inmundicia.

*Con información de Darío Fernández*