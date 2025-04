Chapman sobre declaraciones de Hegseth: El mensaje que dan allá es político

La firma de un memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, y una declaración conjunta con distinto contenido, que han generado cuestionamientos y señalamientos sobre la soberanía panameña, ha obligado a los miembros del gabinete a salir a explicar qué fue lo que se firmó, esto en ausencia del presidente José Raúl Mulino, que se encuentra en Perú.

Uno de ellos ha sido el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien aseguró que ‘la soberanía de Panamá no es negociable’, ‘no habrá bases militares’, y ‘no se renunció a la soberanía ni al control total del territorio ni del canal de Panamá’.

Seguidamente, Chapman afirmó que el mensaje que se da en Estados Unidos ‘es político’, algo que sabían que iba a ocurrir, sin embargo, no se apega a lo acordado, ni a las palabras del propio Hegseth antes de partir de Panamá a Washington.

Recalcó que si se hubiese comprometido un centímetro la soberanía de Panamá, no se firma nada y se levantaban de la mesa, que no quede duda de eso. Reconoció que sí hubo un momento en que se mencionó la palabra 'base'; no obstante, se le dijo que eso no iba a pasar. Además, aclaró que se trata de un memorándum de entendimiento que es temporal y no hay un tratado.

Esto no es la Guerra Fría... estamos viviendo en un mundo donde ha cambiado dramáticamente la situación económica, geopolítica y militar en pocos meses", expresó.

Información en desarrollo...