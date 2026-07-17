El Niño: Mida construirá reservorios con geomembranas y asegura que estado de emergencia 'no resuelve'

Explicó que el Gobierno ya trabaja a través de una comisión interinstitucional creada por el presidente de la República para atender los efectos de El Niño y ejecutar acciones preventivas antes de que la situación se agrave.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mantiene un plan de vigilancia y prevención para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, especialmente en la región de Azuero, donde la sequía preocupa a los productores ganaderos.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, informó que ya se han construido y limpiado alrededor de 50 bebederos para el ganado y que la entidad avanza en la construcción de pozos y, próximamente, de reservorios con geomembranas, una infraestructura que permitirá almacenar agua de forma permanente.

Linares explicó que estos proyectos serán financiados con recursos del MIDA y estarán dirigidos principalmente a pequeños y medianos productores.

El ministro detalló que los reservorios utilizarán geomembranas, un material que mejora la retención del agua y ofrece mayor durabilidad. Además, indicó que las tuberías serán de polietileno, en lugar de PVC, para garantizar una vida útil de varias décadas y reducir los costos de mantenimiento.

"Queremos hacer una cosa duradera y permanente, que beneficie a muchos productores", afirmó.

Descarta estado de emergencia

Ante la solicitud de productores de la región central, especialmente de Los Santos, para que se declare un estado de emergencia por la sequía, Linares aseguró que esa medida no resolvería la situación.

Explicó que el Gobierno ya trabaja a través de una comisión interinstitucional creada por el presidente de la República para atender los efectos de El Niño y ejecutar acciones preventivas antes de que la situación se agrave.

"Una declaración de emergencia no resuelve el problema. Ya estamos tomando todas las acciones necesarias para hacerle frente y buscamos soluciones permanentes, no parches como se hacían hace años", sostuvo.

El titular del MIDA agregó que también se busca garantizar que los productores puedan mantener su actividad, cumplir con sus compromisos financieros y acceder al respaldo del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), que continuará ofreciendo financiamiento al sector.

Información de Nathali Reyes