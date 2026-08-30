'Sabores del mundo' una feria familiar en honor a Santa María la Antigua

La actividad reunió a familias y creyentes en una jornada de convivencia, gastronomía y celebración religiosa.

Provincia de Panamá./Bajo el lema “Sabores del mundo”, este domingo se realizó una feria familiar en honor a Santa María la Antigua, patrona de Panamá, como parte de las actividades previas a sus fiestas patronales, que se celebran cada 9 de septiembre.

La jornada estuvo marcada por la alegría y el entusiasmo de los asistentes, quienes disfrutaron de diversos stands con una amplia variedad de platos y productos representativos de diferentes partes del mundo.

Entre las opciones ofrecidas se encontraban comida italiana y cubana, bebidas, postres y un mercado con diversos productos, que formaron parte de los principales atractivos de la actividad.

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“Este día es maravilloso, estamos clausurando nuestras ferias patronales con nuestra fiesta patronal familiar”, expresó una de las participantes.

Los organizadores destacaron que este tipo de encuentros buscan promover la convivencia entre las familias y los fieles, generando espacios para compartir y fortalecer los lazos comunitarios.

“En comunidad, en familia, compartir con los hermanos”, señalaron, al resaltar el espíritu de unión que caracteriza esta celebración.

La actividad también fue descrita como un espacio de convivencia y alegría, donde las familias pueden reunirse y disfrutar de un momento juntas en el marco de las festividades religiosas.

Con información de Hellen Concepción.