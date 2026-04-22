Feria Internacional de Azuero abrirá este jueves con 22 torniquetes para agilizar el ingreso

Quienes adquieran sus boletos a través de la plataforma digital podrán participar en el sorteo de un automóvil, el cual se encuentra exhibido en la entrada principal del evento.

La Villa de Los Santos/A pocas horas de la inauguración de la Feria Internacional de Azuero, autoridades intensificaron las inspecciones en los terrenos feriales para garantizar la seguridad de miles de visitantes que asistirán al evento, programado del 23 de abril al 3 de mayo.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Los Santos y del Sistema Nacional de Protección Civil recorrieron las instalaciones, incluyendo los parques de diversión, áreas de eventos y estructuras temporales, como parte de las verificaciones previas a la apertura oficial.

Según informaron los bomberos, durante las inspecciones se revisaron sistemas eléctricos, instalaciones de gas y el cumplimiento de normas de seguridad, con el objetivo de prevenir incidentes durante el desarrollo de la feria. Además, hicieron un llamado a los asistentes a mantenerse atentos a las señalizaciones, rutas de evacuación y recomendaciones de seguridad.

Las autoridades confirmaron que personal de emergencia permanecerá en el lugar durante todos los días del evento, en coordinación con otras instituciones, para responder de forma oportuna ante cualquier situación.

Por su parte, Ricardo Rodríguez Peralta, representante de Panamá Ferias Corp., destacó mejoras en el acceso al recinto ferial. Explicó que este año se habilitaron 22 torniquetes: 15 en la puerta 1 y 7 en la puerta 5, lo que permitirá agilizar el ingreso del público.

Asimismo, se informó que quienes adquieran sus boletos a través de la plataforma digital podrán participar en el sorteo de un automóvil, el cual se encuentra exhibido en la entrada principal del evento.

Todo está listo para la inauguración oficial, que se llevará a cabo este miércoles a partir de las 7:00 p.m., dando inicio a una de las actividades feriales más importantes del país.

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Con información de Eduardo Javier Vega