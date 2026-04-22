Conozca los montos del subsidio al combustible para transporte de carga y pesca artesanal

La medida tiene como objetivo cubrir el incremento registrado por encima del precio previo a la crisis internacional.

Nuevos precios de la gasolina desde este viernes 20 de diciembre. Foto/Archivo
Danna Durán - Periodista
22 de abril 2026 - 15:36

Panamá/El Gobierno puso en marcha un subsidio temporal al combustible dirigido al transporte de productos esenciales y a la pesca artesanal, con montos que varían según el tipo de vehículo y actividad, en un intento por contener los costos operativos en sectores clave.

La medida, que contempla apoyos de hasta B/.641 mensuales, llega acompañada de advertencias sobre posibles desvíos y limitaciones fiscales que obligan a mantener el beneficio bajo estrictos controles.

Montos establecidos según vehículo

Pick up / panel

Para este tipo de transporte, el subsidio es de B/.146.4 mensuales y B/.36.6 semanales.

Camión refrigerado

En el caso de los camiones refrigerados, el apoyo económico alcanza los B/.366.4 mensuales y B/.91.6 semanales.

Equipo articulado

Los conductores de equipo articulado reciben un subsidio de B/.641.2 mensuales y B/.160.3 semanales.

Pesca artesanal

Para el sector pesquero artesanal, el monto asignado es de B/.230.4 mensuales y B/.57.6 semanales.

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Las autoridades explicaron que los montos destinados a la pesca artesanal fueron definidos con base en información proporcionada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Asimismo, advirtieron que sin controles adecuados, el subsidio podría desviarse hacia vehículos particulares, lo que afectaría su propósito y el manejo responsable de los recursos públicos.

El comunicado también subraya que los recursos del Estado no son ilimitados, por lo que el programa debe mantenerse focalizado, transparente y dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Subsidio al combustible se mantiene para transporte de carga y pesca artesanal
Subsidio al combustible se mantiene para transporte de carga y pesca artesanal / Ministerio de Economía y Finanzas

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