Más de un millón de dólares en transacciones de combustible subsidiado

Se contabilizan cerca de 47 mil beneficiarios registrados en el sistema, abarcando todas las categorías habilitadas hasta el momento.

Ciudad de Panamá/Las autoridades reportaron un aumento sostenido en el número de personas inscritas en la plataforma digital habilitada para la compra de combustible subsidiado, con expectativas de que la cifra continúe en ascenso en los próximos días.

De acuerdo con el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, actualmente se contabilizan cerca de 47 mil beneficiarios registrados en el sistema, abarcando todas las categorías habilitadas hasta el momento.

“En estos momentos, tenemos aproximadamente 47,000 beneficiarios registrados y todos los días estamos viendo el comportamiento de esa transaccional”, indicó el funcionario.

Fábrega detalló que desde la habilitación del sistema, la semana pasada, se han superado las 150 mil transacciones, alcanzando además más de un millón de dólares en operaciones.

“Un gran hito es el hecho de que ya superamos el primer millón de dólares en transacciones, el sistema está funcionando muy bien. Está fluyendo a lo largo de todo el país y ha sido, por ahora, muy exitoso”, sostuvo.

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Por su parte, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, reiteró que esta medida responde a una situación “impredecible” y tiene como objetivo evitar incrementos en el costo del pasaje, así como mantener la competitividad del país.

En cuanto al funcionamiento de las plataformas digitales utilizadas para el programa, Chapman señaló que actualmente se encuentran en proceso de evaluación, con miras a optimizar su desempeño.

El programa de subsidio busca aliviar el impacto del alza en los precios del combustible en sectores clave, especialmente el transporte, mientras el Gobierno monitorea su implementación y alcance a nivel nacional.

Con información de Jorge Quirós