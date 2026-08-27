Feria Internacional del Libro reúne al 'true crime' panameño, novelas de terror y el arte de la caricatura

La Feria Internacional del Libro continuará con actividades hasta el próximo domingo 30 de agosto y se mantiene abierta hasta horas de la noche, ofreciendo una oportunidad para que quienes salen de sus trabajos también puedan acercarse y disfrutar de la programación y la amplia oferta editorial.

La Feria Internacional del Libro se convirtió este año en escenario de debut para una nueva voz del true crime panameño. La abogada y perfiladora criminal panameña Ivonne Peña presentó su obra Sombras: tras la huella de un asesino en serie, resultado de una investigación de más de cuatro años sobre un caso real en el que, según relató, ella misma se involucró cuando las víctimas, varias mujeres, aún se encontraban desaparecidas y que, con el tiempo, terminaron perdiendo la vida a manos de la misma persona.

La escritora, que debuta con este título, calificó la experiencia en la Feria como "magnífica" y destacó que el formato ha logrado que el público consuma menos contenido visual y se acerque más a la lectura para conocer el true crime panameño. El libro está disponible en el stand de Nuevas Voces, de la Cámara Panameña del Libro, y en el stand de El Hombre de la Mancha.

En otro punto de la Feria, el escritor Miguel Esteban González presentó La Ofrenda, su décima novela, tras 11 años de participación consecutiva en el evento. González es autor de la trilogía El Guayacal y de la bilogía Los Hijos del Nido, obras que, según explicó, han encontrado público tanto adulto como estudiantil, en parte porque varios de sus títulos forman parte de programas de lectura en colegios y universidades.

Sobre su nueva novela, el autor explicó que mantiene su sello narrativo: usar el terror como metáfora de decisiones humanas y sus consecuencias familiares, en este caso a través de la idea de un pacto cuya deuda termina heredándose a hijos y nietos. González destacó además que todas sus obras anteriores continúan disponibles en su stand para quienes buscan completar la colección.

La Feria también contó con un espacio dedicado a la caricatura en vivo, a cargo del colectivo Clan Caricaturista, integrado, entre otros, por los ilustradores Benji y Víctor Pontón. Según relataron, la participación de caricaturistas de medios de comunicación en la Feria del Libro surgió por iniciativa del ilustrador Félix Barrios, y desde entonces distintos artistas han mantenido su propio espacio dentro del evento. El colectivo indicó que ya suma tres años con un stand en conjunto con La Estrella de Panamá y El Siglo, uno de los más visitados de la feria.

La Feria Internacional del Libro continuará con actividades hasta el próximo 30 de agosto y se mantiene abierta hasta horas de la noche, ofreciendo una oportunidad para que quienes salen de sus trabajos también puedan acercarse y disfrutar de la programación y la amplia oferta editorial.

Información de Eduardo Lim Yueng