Ferias nacionales crecen hasta 25% y ya preparan calendario 2027

El calendario de ferias en el país se extenderá hasta el 30 de noviembre.

El sector de ferias panameño registra un año positivo. Kalizol Caballero, directora nacional de Ferias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, aseguró que la actividad ha crecido entre 20% y 25% durante este año y que ya se han incorporado cuatro nuevas ferias con patronatos formalizados. Además, de que a pesar de que ya va pasada la mitad del año todavía quedan actividades por realizar, especialmente en la región Caribe, donde el calendario se extenderá hasta el 30 de noviembre.

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La funcionaria también anunció una novedad para el próximo año: por primera vez, Panamá presentará con anticipación su calendario ferial. “El 16 de octubre, por primera vez, vamos a estar lanzando el calendario del 2027 de ferias”, adelantó.

El lanzamiento se realizará en Cacao, de la provincia de Colón, y contará con el trabajo conjunto de instituciones como la Autoridad de Turismo de Panamá, MiCultura y el MIDA, con el objetivo de promover las ferias tanto dentro como fuera del país.

Caballero destacó el impacto económico de estas actividades en las comunidades. “La feriación es el corazón que mueve la economía de nuestros pueblos y la gente la espera”, afirmó.

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La demanda por los espacios comerciales también refleja el dinamismo del sector. Según la funcionaria, ya hay comerciantes reservando con anticipación y algunas de las principales ferias comienzan a recibir solicitudes para 2027. La Feria de David, aseguró, ya estaría llena, mientras que la Feria de Azuero también registra alquileres.

Con este movimiento, el sector ferial panameño comienza a trabajar prácticamente con un año de anticipación, buscando consolidar las ferias como espacios de actividad económica, turística, cultural y de entretenimiento para las familias.