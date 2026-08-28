MiAmbiente reporta reducción de contaminación en ríos de Azuero; aprueban $2 millones para pagar obras

Los recursos permitirán pagar obras, vehículos, equipos y servicios contratados para atender la emergencia declarada mediante la Resolución de Gabinete 56 del 10 de junio de 2025.

Panamá/Los niveles medidos en los ríos La Villa y Estibaná disminuyeron de aproximadamente 800 a 250 por cada 100 mililitros, según el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, quien atribuyó esta reducción a las intervenciones realizadas con productores y autoridades durante la emergencia ambiental en Herrera y Los Santos.

“En ese entonces las muestras de calidad de agua que fueron tomadas estaban alrededor de 800 partes por cada 100 ml; hoy en día están más o menos en 250”, manifestó Vallarino ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El viceministro no precisó a qué parámetro de calidad del agua corresponden ambas mediciones, por lo que las cifras no permiten determinar por sí solas que el agua sea apta para consumo.

Las declaraciones se produjeron durante la sustentación de un traslado de partida por $2,017,746, aprobado con nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los recursos permitirán pagar obras, vehículos, equipos y servicios contratados para atender la emergencia declarada mediante la Resolución de Gabinete 56 del 10 de junio de 2025.

Vallarino explicó que MiAmbiente utilizó alrededor de $5.9 millones de los fondos dispuestos para la emergencia, pero quedaron pendientes obligaciones por $2,017,746. Debido al cierre presupuestario de 2025, la institución tendrá que cubrirlas mediante una reasignación de su presupuesto de inversión de 2026.

“Nos toca entonces a nosotros en nuestros propios ahorros hacer este traslado de partida para cubrir esas responsabilidades que tiene el ministerio”, expresó.

De acuerdo con Vallarino, la declaratoria de emergencia contempló alrededor de $10 millones para diferentes instituciones. MiAmbiente utilizó aproximadamente $5.9 millones, dentro de los cuales quedaron pendientes los $2,017,746 sometidos a aprobación.

¿Qué se pagará con los $2 millones?

El traslado comprende cinco contrataciones:

Cerca de $943 mil para el desarrollo de planos, construcción y equipamiento del Laboratorio Regional de Calidad de Agua Ambiental de Los Canelos.

$396,625 para una estación triple de monitoreo continuo de la calidad del agua superficial y capacitación del personal.

$391,200 para la adquisición de ocho vehículos híbridos destinados a labores de verificación ambiental.

Cerca de $259 mil para la rehabilitación, cierre y adecuación del vertedero municipal de Macaracas.

$27,984 por servicios de alimentación y actividades desarrolladas con el personal, las comunidades y los productores durante la emergencia.

Como parte de las intervenciones, MiAmbiente recordó que entregó 20 biodigestores a pequeños productores para evitar que los residuos fueran descargados directamente en los ríos. Además, sancionó a 14 porcicultores que incumplían las normas ambientales.

“Nos tocó hacer multa por 14 poricultores que estuvieron incumpliendo y ya se adecuaron a esta región”, señaló Vallarino.

MiAmbiente también destinó otros $2 millones a la reforestación de las cuencas de los ríos La Villa y Estibaná. Estos recursos fueron pagados con fondos de 2025 y no forman parte del traslado aprobado.

Vallarino estima que la reforestación comenzará a contribuir a la reducción de la erosión en un periodo de entre un año y medio y dos años. A largo plazo, se espera que la arborización contribuya a recuperar la capa freática y a mejorar la disponibilidad de agua durante la estación seca.