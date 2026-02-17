Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 entra en su recta final en la Cinta Costera

Desde tempranas horas, el área de los culecos ha registrado una importante asistencia de público, mientras que en la avenida Balboa, específicamente en la zona de puestos de comida, también se observa un flujo constante de visitantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, organizado por la Alcaldía de Panamá con el respaldo del sector privado, entra en su jornada de cierre en la Cinta Costera, donde miles de personas se congregan para despedir las festividades.

Muchos capitalinos regresaron del interior del país para participar en el tradicional “entierro de la sardina”, acto simbólico que marca el fin del Carnaval, similar al que se realiza en otras partes del país.

En tarima, la agenda artística continúa como parte de las actividades nocturnas. Panameños y extranjeros que participan en la celebración coincidieron en resaltar el ambiente festivo. Algunos visitantes internacionales calificaron la experiencia como positiva, destacando la hospitalidad, la gastronomía y el clima del país.

Otros asistentes nacionales señalaron que el evento se ha desarrollado con organización y seguridad. Los organizadores mantienen altas expectativas para el cierre. El año pasado se reportó una asistencia de 186 mil personas, y para esta edición la meta es superar las 200 mil entre culecos y actividades nocturnas.

Con información de Luis Alberto Jiménez