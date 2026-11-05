Fiestas Patrias: Más de 60 delegaciones participan en los desfiles del 5 de noviembre en Colón

Las celebraciones del 5 de noviembre en Colón recuerdan el papel de los líderes locales y de la Junta Patriótica Revolucionaria en las negociaciones que permitieron consolidar la separación de Panamá de Colombia en 1903.

Los desfiles cívicos del 5 de noviembre comenzaron en la provincia de Colón, en conmemoración de los 123 años de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

La primera delegación estudiantil en realizar su presentación frente al palco principal fue la del Colegio Abel Bravo, fundado el 26 de junio de 1909, cuya banda de música abrió el recorrido con parte de su repertorio y el himno de este centro educativo.

El desfile comenzó en la calle 13, continuó por la avenida Santa Isabel y tiene previsto culminar en el corredor de Colón, a la altura del puente Rojo.

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El Colegio La Salle también dijo presente en esta celebración; sus docentes manifestaron que fueron muchos meses de práctica y preparación para lucirse durante estas fiestas en que se rinde honor a la patria.

Entre las delegaciones ajenas a la provincia de Colón estuvo el Colegio Moisés Castillo Ocaña de La Chorrera.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación (Meduca), se espera la participación de más de 60 delegaciones, entre centros educativos y bandas independientes.

Para garantizar la seguridad durante la actividad, la Policía Nacional desplegó más de 900 unidades a lo largo de la ruta de los desfiles.

Las celebraciones del 5 de noviembre en Colón recuerdan el papel de los líderes locales y de la Junta Patriótica Revolucionaria en las negociaciones que permitieron consolidar la separación de Panamá de Colombia en 1903.

Información de Néstor Delgado