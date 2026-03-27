Fiscalía Anticorrupción allana residencia en investigación por el delito de peculado perjuicio de Conades

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Anticorrupción realizó este viernes 27 de marzo una diligencia de allanamiento y registro en una residencia en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en el distrito de Panamá. Esto se realizó en el desarrollo de la Operación Sedanco 2.0 como parte de una investigación por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado.

Desde la madrugada, la Fiscalía Anticorrupción, junto a miembros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional, allanaron la vivienda de uno de los contratistas del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se recabaron indicios claves para la investigación.

Nota relacionada: Fiscalía Anticorrupción realiza diligencia en sede principal del Cuerpo de Bomberos de Panamá

Los hechos ocurrieron entre los años 2016-2018, cuando a la empresa contratista de Conades se le adjudicó un proyecto para la construcción de 86 unidades sanitarias y 4 especiales para personas con discapacidad, en el corregimiento de María Chiquita, distrito de Portobelo, provincia de Colón. Sin embargo, el proyecto no se ejecutó y se cometió una afectación económica al patrimonio del Estado de aproximadamente 85 mil dólares.