Fiscalía Anticorrupción recupera más de $7 millones en investigaciones por corrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha logrado la recuperación de más de siete millones de dólares producto de investigaciones por delitos contra la administración pública, informó la fiscal superior Adela Cedeño, quien destacó el fortalecimiento de los operativos para combatir la corrupción en el país.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras concluir una audiencia de control de garantías relacionada con un caso en el que tres funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas fueron imputados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

Cedeño explicó que las fiscalías especializadas mantienen múltiples investigaciones en curso y desarrollan operativos sustentados en investigaciones sólidas para presentar los casos ante los jueces de garantías.

"Las Fiscalías Anticorrupción han desarrollado múltiples operativos con investigaciones muy fortalecidas para llevar ante los jueces de garantías esas investigaciones que, en efecto, como en el día de hoy, han quedado en detenciones provisionales", manifestó.

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Delitos más investigados

La fiscal detalló que entre los delitos que con mayor frecuencia investigan las fiscalías anticorrupción figuran:

Peculado.

Corrupción de servidores públicos.

Enriquecimiento injustificado.

Retención indebida de cuotas.

Otros delitos contra la administración pública.

Asimismo, destacó que, como resultado de estas investigaciones, las instituciones estatales han logrado recuperar aproximadamente siete millones de dólares.

"Dineros recuperados que las instituciones estatales han podido recuperar... estamos hablando aproximadamente de siete millones", indicó.

Caso de funcionarios de Aduanas

Las declaraciones de Cedeño se dieron luego de la audiencia en la que tres funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas fueron imputados por la presunta exigencia de pagos indebidos a un usuario de la entidad.

En ese proceso, un juez ordenó la detención provisional de uno de los imputados, mientras que a los otros dos les impuso medidas cautelares de reporte periódico y suspensión del cargo mientras continúan las investigaciones.

Información de Yeny Caballero