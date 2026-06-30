Tres personas son imputadas por presunta corrupción en la Autoridad Nacional de Aduanas

Como parte de las diligencias, se efectuaron registros y allanamientos en los sectores de Monterrico, 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen, donde fueron aprehendidos los tres sospechos.

Tres personas fueron imputadas por la presunta comisión del delito contra la administración pública, luego de una investigación de la Fiscalía Superior Anticorrupción relacionada con supuestas exigencias de pagos indebidos a un usuario de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Durante la audiencia de control de garantías, el Ministerio Público solicitó la formulación de cargos contra los tres investigados por su presunta vinculación con hechos de corrupción en perjuicio de la entidad.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de las defensas, el Juzgado de Garantías ordenó la detención provisional para uno de los imputados, mientras que a los otros dos les impuso las medidas cautelares de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes y la suspensión del ejercicio de sus cargos, mientras avanza la investigación.

Operativo en Panamá Este

La imputación guarda relación con un operativo realizado por la Fiscalía Superior Anticorrupción, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, la Sección de Atención Primaria y la Autoridad Nacional de Aduanas.

Como parte de las diligencias, se efectuaron registros y allanamientos en los sectores de Monterrico, 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen, donde fueron aprehendidos los tres sospechosos.

Supuesta exigencia de $20 mil

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los imputados presuntamente exigían pagos indebidos a un usuario de la Autoridad Nacional de Aduanas.

La cuantía de la supuesta solicitud irregular asciende a aproximadamente 20 mil dólares, según informó la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público reiteró que continuará desarrollando investigaciones "objetivas y transparentes" para combatir los delitos contra la administración pública y ejercer la acción penal cuando corresponda.

Información de Yeny Caballero