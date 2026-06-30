Caso PAN-Granos vuelve a aplazarse: audiencia preliminar será en diciembre

La audiencia preliminar del caso PAN-Granos, fue reprogramada para el próximo 22 de diciembre de 2026 luego de que se admitiera un amparo de garantías que suspende temporalmente el desarrollo del proceso.

La diligencia judicial quedó fijada para las 9:00 a.m. y busca determinar la responsabilidad o no de tres personas investigadas por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Te puede interesar: Aprehenden a un hombre por presunta estafa con falsos trámites migratorios

La decisión fue adoptada tras una solicitud del fiscal anticorrupción Javier Cuadra Herrera, quien informó que a su despacho le fue admitido un amparo de garantías relacionado con el expediente. Según explicó, el recurso concede efectos suspensivos al acto procesal mientras se resuelve el fondo de la acción.

La petición del Ministerio Público fue respaldada por la abogada querellante Juana Pérez, quien representa a la Dirección de Asistencia Social (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República que sustituyó al desaparecido PAN. También dieron su aval los abogados defensores Etelvina Rodríguez, Luis Carlos Tapia y Fernando Peñuelas, luego de que el tribunal les concediera traslado para emitir sus observaciones.

El proceso judicial del caso PAN-Granos se desarrolla nuevamente en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto de Segunda Instancia N.° 3a-25 del 17 de diciembre de 2025, que ordenó la repetición de esta etapa del proceso.