Aprehenden a un hombre por presunta estafa con falsos trámites migratorios

El sospechoso mantenía seis órdenes de aprehensión por investigaciones que adelantan tanto la Sección Tercera como la Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico.

Ciudad de Panamá/Un hombre fue aprehendido durante una diligencia de allanamiento y registro, por su presunta vinculación con un caso de estafa relacionado con falsos trámites migratorios.

De acuerdo con el Ministerio Público, el sospechoso mantenía seis órdenes de aprehensión por investigaciones que adelantan tanto la Sección Tercera como la Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico.

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Las autoridades indicaron que el hombre ofrecía supuestos servicios de gestión de trámites migratorios a sus víctimas. Sin embargo, una vez recibía el pago por dichos servicios, no realizaba los trámites prometidos ni cumplía con lo acordado.

Durante el operativo, los funcionarios decomisaron diversos documentos, entre ellos varios pasaportes y otros elementos que presuntamente guardan relación con la investigación.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas afectadas por este esquema de presunta estafa y establecer la posible participación de otros involucrados en el caso.

La operación fue realizada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico Metropolitana.