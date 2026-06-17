Detención provisional para falso abogado venezolano acusado de estafar con trámites migratorios

El hombre, que fue aprehendido por la Policía Nacional ayer martes , enfrenta cuatro procesos distintos por estafa agravada y ejercicio ilegal de la profesión de abogado.

Panamá/Un ciudadano venezolano de 33 años de edad permanecerá en detención provisional luego de ser imputado por los delitos de estafa agravada y ejercicio ilegal de la profesión, dentro de una investigación relacionada con presuntos fraudes cometidos mediante la oferta de trámites migratorios.

El hombre, que fue aprehendido por la Policía Nacional ayer martes , enfrenta cuatro procesos distintos por estafa agravada y ejercicio ilegal de la profesión de abogado. De acuerdo con las investigaciones, las afectaciones económicas superan los 7 mil dólares.

Según las pesquisas, el imputado se hacía pasar por abogado y ofrecía a otros ciudadanos supuestos servicios y gestiones migratorias. Para ello, solicitaba pagos por adelantado y, una vez recibía el dinero, dejaba de comunicarse con las víctimas sin completar los trámites prometidos.

La medida cautelar de detención provisional fue decretada mientras avanzan las investigaciones sobre los cuatro casos atribuidos al extranjero.

Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar si existen más personas afectadas por este esquema y establecer el alcance total de las presuntas estafas.