Aprehenden a falso abogado acusado de cobrar por trámites migratorios que no realizaba

El ciudadano venezolano mantenía cuatro denuncias por estafa agravada y habría cobrado más de 7 mil dólares por supuestos servicios migratorios que no cumplía.

Ciudad de Panamá/Un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 33 años, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional por su presunta vinculación con investigaciones relacionadas con el delito de estafa agravada.

Según las investigaciones, el hombre se hacía pasar por abogado y ofrecía supuestos trámites migratorios a otros ciudadanos. Para ello, solicitaba pagos por adelantado, pero una vez recibía el dinero, dejaba de comunicarse con las víctimas sin completar los servicios prometidos.

Puede leer: Cancillería activa protocolos para panameños que viajan al Mundial; confirman unas 92 delegaciones para la Asamblea OEA

Las autoridades informaron que el sospechoso mantiene cuatro denuncias por delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa agravada. El monto total de las afectaciones supera los 7 mil dólares.

La aprehensión se produjo como parte de las acciones desarrolladas por los estamentos de seguridad para combatir los delitos de fraude y estafa en el país.

Puede leer: Mulino designa a Azihra Valdés como nueva secretaria ejecutiva de Conades

El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de los trámites legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas por este caso.