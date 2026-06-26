Fiscalía inspecciona la Diasp por presunta corrupción en emisión de permisos de armas

La Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección en la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública como parte del denominado "Caso Certificados", que investiga un supuesto esquema de corrupción entre 2025 y 2026.

Una presunta red dedicada a la compra y venta de documentos para obtener permisos de armas de fuego es investigada por la Fiscalía Anticorrupción, que este viernes realizó una inspección en la sede de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) como parte de las diligencias del denominado "Caso Certificados".

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, durante la diligencia se recabaron indicios considerados clave para el avance de la investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos.

Las investigaciones apuntan a que entre 2025 y 2026 se habría desarrollado una presunta compra y venta de la documentación utilizada para la emisión de permisos de armas de fuego, un proceso que es competencia de la Diasp.

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El Ministerio Público informó que el caso se originó luego de que, en febrero de 2026, la propia Dirección de la Diasp, a través de su unidad de asesoría legal, presentara una denuncia que dio paso a la investigación penal.

Como parte de las diligencias desarrolladas este viernes, fiscales e investigadores inspeccionaron las instalaciones de la entidad con el objetivo de obtener elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

La Procuraduría reiteró que las investigaciones continúan y reafirmó su compromiso de desarrollar procesos objetivos y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia cuando corresponda.