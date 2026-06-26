Capturan a 16 personas durante operativo contra la venta de drogas en Barú

Durante los allanamientos y verificaciones realizadas en puntos establecidos, los equipos operativos ubicaron a 14 personas que fueron aprehendidas.

Barú, Chiriquí/Un operativo conjunto entre las autoridades judiciales y de seguridad dejó como resultado la aprehensión de 16 personas presuntamente vinculadas con la comercialización de sustancias ilícitas en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

La acción, denominada operación “Fronteras sin Drogas”, fue desarrollada por las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), con diligencias principalmente en los corregimientos de Progreso, Puerto Armuelles y Manaca.

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Durante los allanamientos y verificaciones realizadas en puntos establecidos, los equipos operativos ubicaron a 14 personas que fueron aprehendidas. Posteriormente, otras dos personas fueron detenidas al ser identificadas dentro de las investigaciones por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las autoridades informaron que varios de los aprehendidos cuentan con antecedentes penales por delitos como violación, hurto de auto, robo a mano armada y lesiones personales.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los hechos.