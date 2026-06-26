Ministerio Público busca a estadounidense y a un panameño desaparecidos en La Chorrera

Panamá Oeste/El Ministerio Público activó la búsqueda de dos personas reportadas como desaparecidas en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, y solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

Una de ellas es Bridgette Fay Moreno, ciudadana estadounidense de 38 años, quien fue vista por última vez en el sector de La Seda. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, es de tez blanca, contextura delgada, cabello castaño y ojos verdes. Cualquier información sobre su ubicación puede comunicarse de forma confidencial a los teléfonos 991-3514 o 991-3532.

#Desaparecido 🔎 | La @pgn_panama busca a Bridgette Fay Moreno, de 38 años, estadounidense, vista por última vez en La Seda, La Chorrera. Es de tez blanca, contextura delgada, cabello castaño y ojos verdes. Información confidencial: 991-3514 o 991-3532. pic.twitter.com/Zxf7nNowBH — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 26, 2026

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Las autoridades también mantienen activa la búsqueda de Felipe Alberto Morán Rodríguez, de 40 años, visto por última vez en La Mitra, Playa Leona, en el distrito de La Chorrera. Según el Ministerio Público, es de tez trigueña, contextura delgada y tiene una cicatriz en el labio superior.

#Desaparecido 🔎 | La @pgn_panama busca a Felipe Alberto Morán Rodríguez, de 40 años, visto por última vez en La Mitra, Playa Leona, La Chorrera. Es de tez trigueña, contextura delgada y tiene una cicatriz en el labio superior. Información: 991-3596 o 991-3597. pic.twitter.com/7ph1m9pzpY — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 26, 2026

La Procuraduría reiteró el llamado a la población para que aporte cualquier dato que contribuya a la ubicación de Felipe Alberto Morán Rodríguez a través de los teléfonos 991-3596 o 991-3597, indicando que toda la información será manejada de manera confidencial.