Condenan a 16 años de prisión a hombre por violación agravada contra un adolescente

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre los años 2023 y 2024 en el corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá.

Ciudad de Panamá/Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por la violación agravada de un adolescente, tras admitir su responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2023 y 2024 en el corregimiento de Río Abajo, informó el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana, se logró la validación de un acuerdo de pena por 16 años de prisión a una persona hallada responsable del delito de violación agravada en perjuicio de un adolescente.

La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada el 23 de junio de 2026 ante un Tribunal de Garantías, donde el Ministerio Público sustentó los elementos de convicción y la gravedad de los hechos investigados.

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Tras la aceptación de responsabilidad por parte del imputado, el tribunal emitió la sentencia condenatoria correspondiente y ordenó, además, el pago de un resarcimiento económico a favor de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre los años 2023 y 2024 en el corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de continuar impulsando las acciones necesarias para la investigación y sanción de los delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.