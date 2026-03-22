Aviso de vigilancia: ráfagas de viento podrían superar los 60 kilómetros por hora
De acuerdo con el informe, estas condiciones están asociadas al efecto indirecto del paso de un frente frío sobre las Antillas y el mar Caribe, lo que generará un incremento significativo en la velocidad del viento en diversas regiones del país.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por condiciones ventosas que afectarán gran parte del territorio nacional, con vigencia hasta las 11:59 p.m. del 23 de marzo.
De acuerdo con el informe, estas condiciones están asociadas al efecto indirecto del paso de un frente frío sobre las Antillas y el mar Caribe, lo que generará un incremento significativo en la velocidad del viento en diversas regiones del país.
Las áreas bajo aviso incluyen zonas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Colón, las Tierras Altas de Chiriquí, la comarca Guna Yala, así como provincias del centro y litoral pacífico como Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos. También se prevén afectaciones en ambos sectores marítimos.
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El organismo detalló que se esperan vientos sostenidos entre 10 y 30 km/h, con ráfagas que podrían oscilar entre 35 y 55 km/h. En áreas elevadas, las ráfagas podrían superar los 60 km/h, aumentando el riesgo de incidentes.
Asimismo, los vientos predominarán del noroeste, norte y noreste en las regiones bajo vigilancia, mientras que en el resto del país se mantendrán variables y de menor intensidad.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente por la posible caída de árboles y el desprendimiento de objetos mal asegurados o deteriorados.