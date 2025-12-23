Funcionarios del Idaan protestan en La Chorrera por falta de pago del bono de productividad

La Chorrera/Por segundo día consecutivo, decenas de funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en La Chorrera salieron a las calles para exigir el pago del bono de productividad, una bonificación que aseguran se otorga todos los años.

Con pancartas y tamboritos, los manifestantes se concentraron inicialmente frente a las oficinas del IDAAN y posteriormente realizaron una caminata por la Avenida de las Américas hasta las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en La Chorrera.

Según los funcionarios, más de 300 trabajadores del Idaan en la región de Panamá Oeste no han recibido este bono, que asciende aproximadamente a 200 dólares por persona. Aseguran que, a diferencia de otras instituciones públicas, ellos han quedado excluidos del pago del beneficio navideño.

“Nos encontramos esta masa laboral de aquí de la región de La Chorrera inconformes, dado que últimamente se han entregado los bonos navideños a todas las instituciones y hemos sido los únicos que no hemos recibido tal beneficio”, manifestó Elsi Del Mar, funcionaria del Idaan.

Por su parte, Genaro Rodríguez, también trabajador de la institución, explicó que el bono de productividad es una conquista laboral de años anteriores y que nunca antes habían tenido que protestar para recibirlo. Indicó que el pago ya cuenta con refrendo de la Contraloría, pero señaló que existe un retraso atribuido al Ministerio de Economía y Finanzas.

“No hemos tenido necesidad de hacer protestas para esto, pero este año vemos que hay un cuello de botella. Es un bono refrendado por Contraloría, sin embargo, el ministro del MEF como que se niega a darnos ese bono”, afirmó.

Las manifestaciones no se limitaron a La Chorrera, ya que funcionarios del Idaan en otros puntos del país también realizaron protestas, a la espera de que las autoridades cumplan con el pago del bono, tal como se ha hecho en años anteriores.