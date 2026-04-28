Fundación Sangre Panamá lanza campaña nacional para impulsar la donación voluntaria

Los requisitos para donar sangre establecen un rango de edad entre 18 y 65 años, con la excepción de jóvenes de 17 años, quienes pueden participar con autorización parental.

Ciudad de Panamá/Con motivo de sus 20 años de solidaridad, la Fundación Sangre Panamá ha anunciado el despliegue de una campaña nacional de donación que se mantendrá activa durante todo el año.

El objetivo es fortalecer la cultura de donación voluntaria y responder a la demanda constante que enfrentan los bancos de sangre en hospitales públicos y privados. Según señaló Gabriel Rebollón, la iniciativa busca integrar a una nueva generación de donantes y reconectar con quienes comenzaron esta práctica hace dos décadas, garantizando un suministro estable para salvar vidas.

La estrategia se centra en llevar el proceso de extracción directamente a la comunidad. La fundación visitará empresas, universidades, colegios y centros comerciales para facilitar la donación sin que las personas deban desplazarse a centros médicos.

Además, se prioriza la educación como pilar fundamental: cada jornada incluye charlas informativas diseñadas para derribar barreras y crear un compromiso institucional sostenible. Las organizaciones interesadas en agendar su propia actividad pueden coordinar directamente con la fundación para recibir logística y material pedagógico.

Para promover una participación segura y consciente, la organización aclaró varios mitos sobre donar sangre que suelen generar rechazo. Se confirmó que es posible donar seis meses después de realizarse un tatuaje o piercing. Asimismo, personas con hipertensión o diabetes controlada con medicamentos orales, que mantengan su presión en rangos normales y sigan una dieta equilibrada, son aptas para ser donantes.

También se desmintió la creencia de que la práctica altera el peso corporal. Los requisitos para donar sangre establecen un rango de edad entre 18 y 65 años, con la excepción de jóvenes de 17 años, quienes pueden participar con autorización parental.

El impacto de estas acciones se refleja en historias de donantes recurrentes que, tras dos décadas, continúan donando e inspirando a sus familias a sumarse al ciclo. Ante las crisis de abastecimiento hospitalario, la participación ciudadana se convierte en un acto de solidaridad diaria. Quienes deseen donar o programar una jornada institucional pueden contactar a la fundación a través de Instagram @sangrepanamá.