Ganaderos piden a autoridades que se declare estado de emergencia por sequía

Ciudad de Panamá, Panamá/La sequía que se ha prolongado en el arco seco, mantiene en extrema preocupación a los ganaderos del país que ya están viendo como poco a poco disminuyen todas las reservas que habían contemplado para la temporada seca normal.

Ovidio Saavedra, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, indicó que todos los años se cosecha heno y se guarda silos, pero debido a la extensión de la temporada seca, todas las reservas se han ido agotando, incluso el agua, las quebradas y pozos se han secado. Esto se ha vuelto un problema real para los ganaderos porque al no saber con exactitud cuándo iniciará la temporada lluviosa, temen que los recursos no alcanzen para mantener alimentado al ganado. “Hubo mucha reserva, pero no han sido suficientes", dijo.

Ante esto, solicitaron declarar un estado de emergencia y para ello, enviaron una carta al Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, sin embargo, aún no se concreta un encuentro. La situación ya ha llevado, a la muerte de ganado.

La problemática de falta de agua y sequía es prácticamente en el arco seco, mientras que la de alimento para el ganado es prácticamente en todo el país.

“Muchos ganaderos previendo la situación sembraron cosechó heno, y otros sembramos caña, pero esto se está agotando”, recalcó.

No prevé una escasez de carne y tampoco grandes incrementos en el costo del producto.

En Macaracas, provincia de Los Santos, por ejemplo, las reses comienzan a morir ante la falta de alimentos y de agua, toda vez que el río Estivaná, que irriga estas tierras, se está quedando sin el líquido.