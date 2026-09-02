Precios de los combustibles: Gasolina y diésel aumentarán desde este viernes 4 de septiembre

Las nuevas tarifas estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 4 de septiembre hasta las 5:59 a.m. del viernes 18 de septiembre de 2026.

Panamá/Los tres combustibles registrarán aumentos a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 4 de septiembre, según los nuevos precios máximos de venta al público establecidos por la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.27 por litro —$1.28 al redondear—, lo que representa un aumento aproximado de cinco centésimos.

La gasolina de 91 octanos costará $1.19 por litro, tras registrar un incremento aproximado de tres centésimos.

Por su parte, el diésel bajo en azufre alcanzará $1.40 por litro, con un aumento aproximado de cinco centésimos.

Los precios fueron establecidos mediante la Resolución n.º MIPRE-2026-0034986, publicada este miércoles 2 de septiembre en la Gaceta Oficial Digital n.º 30603-A; puede consultar la Gaceta Oficial.

Las nuevas tarifas estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 4 de septiembre hasta las 5:59 a.m. del viernes 18 de septiembre de 2026.