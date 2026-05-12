Gobierno autoriza terminación de contrato con Claro Panamá y traspaso de 70 MHz a CWP

Con esta decisión, el Ministerio de Gobierno queda facultado para suscribir las adendas correspondientes y formalizar tanto la terminación del contrato con Claro Panamá como la actualización del acuerdo con Cable & Wireless Panamá, S.A. (CWP) .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.º 000, mediante la cual se autoriza al Ministerio de Gobierno (Mingob) a suscribir una adenda y el finiquito de terminación del contrato de concesión con la empresa Claro Panamá, S.A., así como modificaciones al contrato de concesión de Cable & Wireless Panamá, S.A. (CWP), en el marco de un proceso de concentración económica entre ambas compañías.

La decisión incluye la autorización para dar por terminado el Contrato de Concesión No. 11-2008, firmado con Claro Panamá en 2008, mediante mutuo acuerdo, así como la firma del finiquito correspondiente. Asimismo, se aprueban cambios al Contrato No. DAF-034-2013, suscrito con CWP.

Uno de los puntos centrales de la resolución es el traspaso de 70 MHz de espectro radioeléctrico a favor de CWP, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de telefonía móvil celular tras la reorganización empresarial derivada del proceso de concentración entre ambas compañías.

La medida también contempla la posibilidad de extender el derecho de uso de dicho espectro hasta el año 2037, ampliando el plazo originalmente previsto hasta 2028.

De acuerdo con la resolución, los cambios fueron homologados en reuniones entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y las concesionarias, donde se ajustaron los textos contractuales para incluir el mutuo acuerdo como causal de terminación y formalizar los nuevos términos de operación.

El Órgano Ejecutivo señaló que las modificaciones cumplen con lo establecido en la Ley 31 de 1996 y la normativa vigente para concesiones de servicios móviles, por lo que se consideran procedentes.

Con esta decisión, el Ministerio de Gobierno queda facultado para suscribir las adendas correspondientes y formalizar tanto la terminación del contrato con Claro Panamá como la actualización del acuerdo con CWP.

Te puede interesar: Consejo de Gabinete autoriza a la ASEP a fijar precio por uso de espectro para servicios 5G