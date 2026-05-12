Consejo de Gabinete autoriza a la ASEP a fijar precio por uso de espectro para servicios 5G

De acuerdo con la resolución aprobada, la llegada de la tecnología 5G implicará un crecimiento significativo en el tráfico de datos móviles, estimado entre 10 y 100 veces más durante la década 2020-2030, debido al aumento de dispositivos conectados y nuevos servicios digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a establecer el precio que deberán pagar las concesionarias de servicios móviles por el uso del espectro radioeléctrico destinado a tecnologías de quinta generación (5G), específicamente en las bandas medias.

La medida fija un valor de B/.235,034.00 por MHz por el derecho de uso del espectro en las bandas de 1.4 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz, consideradas claves para el despliegue de redes 5G en el país.

De acuerdo con la resolución aprobada, la llegada de la tecnología 5G implicará un crecimiento significativo en el tráfico de datos móviles, estimado entre 10 y 100 veces más durante la década 2020-2030, debido al aumento de dispositivos conectados y nuevos servicios digitales.

La normativa destaca que el 5G representa un avance sustancial frente a generaciones anteriores, al ofrecer mayor velocidad, latencia ultrabaja, mayor capacidad de conexión simultánea y eficiencia energética, lo que permitirá el desarrollo de aplicaciones como vehículos autónomos, cirugía remota, ciudades inteligentes y el Internet de las Cosas (IoT).

La ASEP explicó que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público del Estado, por lo que se realizaron análisis técnicos para ajustar la metodología de valorización, con el objetivo de impulsar la inversión en infraestructura, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la competitividad del sector.

Asimismo, la entidad indicó que la determinación del precio se basa en metodologías objetivas y transparentes, incluyendo comparaciones internacionales adaptadas al mercado nacional, el tamaño del sector, la cobertura, el nivel de competencia, el poder adquisitivo y la duración de las concesiones.

Con esta decisión, el Gobierno busca ordenar y modernizar el marco regulatorio del espectro radioeléctrico, en línea con el desarrollo de la infraestructura necesaria para la expansión de la red 5G en el país.

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