Unachi en tensión: estudiantes reclaman explicaciones en medio de crisis administrativa y salarial

Algunos estudiantes señalaron que la reunión no dejó respuestas claras y expresaron su inconformidad con la gestión actual.

David, Chiriquí/La crisis interna en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continuó este martes, en medio de decisiones administrativas, tensiones con estudiantes y una situación presupuestaria que la institución ha calificado como compleja.

De acuerdo con información conocida, la mayoría de las personas que estaban siendo investigadas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) fueron separadas de sus cargos sin derecho a salario, en el marco de las medidas internas adoptadas por la administración universitaria.

Paralelamente, un grupo de estudiantes sostuvo una reunión con la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y miembros del equipo directivo para solicitar explicaciones sobre el futuro de la universidad y la situación administrativa y financiera que enfrenta la institución.

Sin embargo, algunos estudiantes señalaron que la reunión no dejó respuestas claras y expresaron su inconformidad con la gestión actual. Indicaron que salieron decepcionados respecto a las explicaciones ofrecidas sobre las responsabilidades de las autoridades universitarias.

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También afirmaron que durante el encuentro se les informó sobre la conformación de una mesa de diálogo, aunque advirtieron que, de no obtener resultados, han planteado la posibilidad de solicitar la salida de las autoridades.

Los estudiantes añadieron que las autoridades universitarias atribuyeron parte de la situación al Gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que generó más cuestionamientos por parte de la comunidad estudiantil.

Por su parte, la administración de la Unachi no ofreció declaraciones públicas sobre estos señalamientos y ha reiterado que mantiene conversaciones con el Gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas para buscar soluciones a la problemática de pagos salariales que afecta a personal administrativo y docente.

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En días anteriores, la rectora Etelvina Medianero de Bonagas reconoció que la universidad enfrenta una reducción presupuestaria del 34% en las vigencias 2025 y 2026, en comparación con el año 2024, lo que ha impactado la capacidad institucional para cumplir con compromisos operativos, administrativos y financieros.

“Existe preocupación, incertidumbre y muchas inquietudes dentro de nuestra comunidad universitaria”, expresó la rectora en un mensaje difundido en redes sociales, donde además aseguró que se están realizando gestiones formales para buscar soluciones que garanticen la estabilidad institucional.

La situación mantiene en expectativa a la comunidad universitaria mientras continúan las gestiones y el diálogo entre las partes involucradas.

Con información de Demetrio Ábrego