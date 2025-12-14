Gobierno de Panamá condena ataque en Australia contra comunidad judía y expresa su solidaridad

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá, en el que participaban unas mil personas, según la policía australiana.

Panamá/El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado oficial este lunes condenando enérgicamente el ataque, catalogado de terrorista, ocurrido en Bondi Beach, Australia, que cobró la vida de al menos once personas durante la celebración de la primera noche de Janucá.

El hecho, perpetrado en un lugar público y dirigido específicamente contra la comunidad judía, ha sido calificado por las autoridades australianas como un acto terrorista.

En el comunicado, emitido el 14 de diciembre de 2025, el gobierno panameño expresó su “plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Australia, así como con la comunidad hebrea”, ante lo que calificó como “un acto de violencia injustificable que atenta contra la vida, la convivencia pacífica y la libertad religiosa”.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a sus seres queridos, y deseamos una pronta recuperación a los heridos”, señaló el texto oficial, reafirmando el compromiso de Panamá con la lucha contra el terrorismo, el rechazo al odio y al antisemitismo, y la defensa de los valores universales de paz, tolerancia y respeto entre los pueblos.

Reacción de Mayer Mizrachi

En redes sociales, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, compartió su profunda consternación por el ataque a través de la plataforma X.

En un mensaje publicado horas después del comunicado oficial, Mizrachi escribió: “Amanecer al día del desfile de Navidad y aprender de un ataque terrorista contra 2,000 judíos en Australia celebrando la primera noche de Hanukkah me ha revuelto el estómago y solo resalta la bendición de nuestro Panamá y su gente que permite a todos practicar su fe sin intimidación. Que Dios bendiga a los fallecidos, heridos, testigos y víctimas de este repugnante acto de odio y antisemitismo que hoy día es la norma y no la excepción en los países más desarrollados del mundo.”