Gobierno prepara reformas a leyes que impactan el gasto público; algunos subsidios no se tocarán

De acuerdo con el ministro Chapman, "este es el país de las leyes especiales donde todo mundo quiere un beneficio y que lo pague otro".

Panamá/El Gobierno está preparando propuestas con cambios a leyes especiales que presionan el Presupuesto General del Estado con los fondos que se destinan para cumplir con las mismas. Así lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, agregando que se ha ordenado un inventario sobre estas normas.

¿Pero cuáles son?

“Ahí están las leyes especiales para el sector público, subsidios, incentivos, exenciones. Está todo”, señaló Chapman.

El ministro dijo que considera que se pueden hacer reformas a la ley que establece que el gasto público e inversión en el sector educativo no será inferior al 7% del Producto Interno Bruto del país.

Al ser consultado sobre qué cambios recomendaría, respondió: “Tengo que analizarlos. Yo he comentado muchísimo, por ejemplo, del 7% de la educación. Paradójicamente, este que está aquí es producto de la educación. Creo en la educación. Lo que no estoy de acuerdo es con la metodología. Yo creo que tenemos que hacer un análisis y tomar como referencia las mejores prácticas mundiales que asignan recursos en función de los ingresos y una asignación en repartición de los gastos”.

Recordó que el Producto Interno Bruto no es un reflejo de ingresos y señaló que el enfoque sería mejorar la metodología de asignación de esos recursos.

Chapman aseguró que hay leyes que no sufrirían cambios, como la de 120 a los 65 y la de intereses preferenciales.

Hay, por ejemplo, algunos subsidios que de por sí yo le puedo adelantar que no se deben tocar, porque son apoyos a los grupos más vulnerables. Voy a mencionar uno, por ejemplo, el subsidio que representa la pensión no contributiva, es decir, los 120 a los 65. Eso es esencial, yo nunca propondría eliminar eso. Está, por ejemplo, el subsidio a la vivienda”, precisó.

Sobre el inventario de las leyes especiales, expresó: “Es largo, larguísimo. Yo le daría… Este es el país de las leyes especiales donde todo mundo quiere un beneficio, una empresa, una actividad, todo el mundo quiere un beneficio y que lo pague otro. Eso no es sostenible”.

Una vez que los anteproyectos estén listos, serán enviados a la Asamblea Nacional.

Con información de María De Gracia.