Gran Bazaar del Desapego busca convertir objetos con historia en apoyo para un jardín infantil en el Parque Omar

Entre los artículos que podrán formar parte del bazaar se encuentran vajillas, cristalería, piezas decorativas, libros, obras de arte, accesorios, textiles, artículos de cocina, pequeños muebles y otros objetos , de acuerdo con los criterios establecidos para su selección.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una iniciativa que invita a los panameños a dar una nueva vida a objetos que ya no utilizan, mientras contribuyen a una causa social, dará vida al Gran Bazaar del Desapego, un proyecto impulsado por el Despacho de la Primera Dama y Rolando Domingo a beneficio del desarrollo de un jardín infantil en el Parque Omar.

La propuesta busca involucrar a la ciudadanía en la creación de mejores espacios para los niños, a través de la donación o consignación de piezas que conservan un valor especial por las historias que representan.

El concepto parte de una idea sencilla: aquellos objetos que durante años han formado parte de los hogares pueden encontrar una nueva historia y, al mismo tiempo, convertirse en un aporte para el proyecto del jardín infantil.

Entre los artículos que podrán formar parte del bazaar se encuentran vajillas, cristalería, piezas decorativas, libros, obras de arte, accesorios, textiles, artículos de cocina, pequeños muebles y otros objetos, de acuerdo con los criterios establecidos para su selección.

La iniciativa busca que cada pieza pase de una historia a otra y que el proceso de desprenderse de un objeto pueda transformarse en una oportunidad para los niños.

Una invitación "a transformar memoria en solidaridad" es el concepto que acompaña al Gran Bazaar del Desapego, que además plantea una reflexión sobre los objetos que las personas guardan, el significado de dejarlos ir y la posibilidad de convertir ese desapego en una acción que trascienda.

Fechas y lugar

El 26 de octubre de 2026 se realizará la Gala Preview, mientras que el bazaar abrirá sus puertas al público los días 27 y 28 de octubre, en la Casa Club del Parque Omar.

El evento estará abierto de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche durante las jornadas del bazaar.

Los organizadores hacen un llamado a las personas que tengan en casa objetos que ya no necesitan, pero cuya historia consideran que merece continuar, para que puedan participar mediante las modalidades habilitadas para donar o consignar piezas.

La iniciativa busca así convertir recuerdos y objetos guardados en nuevas oportunidades, con el propósito de contribuir al desarrollo de un espacio pensado para el disfrute de los niños.

Más información sobre el Gran Bazaar del Desapego está disponible en bazaardesapego.com.