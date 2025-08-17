Con gran éxito culminó el Festival Nacional del Manito, que este año celebró su edición número 52

Con esta clausura, uno de los festivales más emblemáticos del país se despide hasta el próximo año, cuando celebrará su edición número 53 en 2026.

Ocú, Herrera/Una vez más, los ocueños reafirmaron su compromiso de transmitir la herencia cultural de sus antepasados a las nuevas generaciones, con la celebración del Festival Nacional del Manito en su edición N.° 52.

El patronato organizador superó sus expectativas al recibir a miles de visitantes que disfrutaron de las actividades tradicionales que caracterizan esta celebración, entre ellas el pintoresco matrimonio campesino, los concursos y el paseo folclórico realizado este domingo.

Joselin Mairee Ávila, reina del Festival 2025, recorrió las calles sobre un rancho construido por su propio abuelo, gesto que la llenó de orgullo. La soberana expresó su más sincero agradecimiento a quienes la han apoyado y a los visitantes que llegaron hasta “la tierra que jala” para ser parte de la fiesta.

Por su parte, Joel Mendoza, abanderado oficial del Manito Ocueño, destacó que el festival es una representación viva de la tradición y el folclore, además de mantener vigentes las enseñanzas de los ancestros.

Dalton De León, presidente del patronato, señaló que este evento también significa una importante inyección económica para la región, además de un despliegue cultural que resalta las raíces nacionales.

El sábado se celebró el tradicional matrimonio campesino, uno de los actos centrales del Festival Nacional del Manito Ocueño, en el que una pareja local une su vida en el marco de la fe católica y el folclor que caracterizan a esta festividad.

Este evento, que combina el simbolismo religioso con las expresiones culturales más arraigadas, reafirma el valor del amor, la familia y la identidad rural de los ocueños. El festival, que este año arriba a su 52° aniversario, se ha consolidado como un espacio para preservar las costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Con esta clausura, uno de los festivales más emblemáticos del país se despide hasta el próximo año, cuando celebrará su edición número 53 en 2026.

