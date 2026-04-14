Dos heridos tras atropello y fuga en Vacamonte; autoridades buscan al responsable

Tras el incidente, unidades de tránsito han desplegado operativos en distintos puntos del distrito de Arraiján con el objetivo de ubicar al conductor responsable.

Un atropello y fuga registrado la noche del domingo dejó a dos personas heridas en el sector de Vacamonte, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con reportes de la Dirección de Operaciones del Tránsito, el hecho ocurrió alrededor de las 10:49 p.m., cuando un vehículo tipo sedán de color verde, con placa de la provincia de Colón, embistió a un hombre y una mujer que caminaban por la calle octava de Vacamonte.

Producto del impacto, ambos peatones resultaron lesionados, siendo la mujer quien presentó mayores afectaciones, aunque las autoridades indicaron que las heridas no son de gravedad.

“Iban a ser trasladados al centro médico, pero ambos negaron la atención diciendo que iban a ir por sus propios medios; de igual manera, se les hizo la toma de denuncia de atropello y fuga y se les indicó el plazo de 48 horas para formalizarla”, informó el teniente de operaciones del tránsito, Agustín Santamaría.

Tras el incidente, unidades de tránsito han desplegado operativos en distintos puntos del distrito de Arraiján con el objetivo de ubicar al conductor responsable, quien se dio a la fuga luego del hecho.

Con información de Yiniva Caballero