Taxistas de Arraiján reportan caída de ganancias por aumento en el precio del combustible

De acuerdo con los conductores, el gasto en gasolina ha pasado de unos 20 dólares diarios a superar los 30 dólares, lo que ha reducido sus ingresos netos de aproximadamente 30 dólares a cifras que oscilan entre 18 y 19 dólares por jornada.

Arraiján, Panamá Oeste/El aumento en el precio del combustible ha comenzado a impactar directamente los ingresos de los taxistas en el distrito de Arraiján, quienes reportan una reducción considerable en sus ganancias diarias.

De acuerdo con los conductores, el gasto en gasolina ha pasado de unos 20 dólares diarios a superar los 30 dólares, lo que ha reducido sus ingresos netos de al menos 30 dólares a cifras que oscilan entre 18 y 19 dólares por jornada.

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Los transportistas señalan que el encarecimiento no solo se limita al combustible, sino que también afecta otros insumos necesarios para operar, como llantas, aceite y piezas mecánicas, lo que incrementa aún más los costos del servicio. A pesar de este panorama, los taxistas aseguran que no han aumentado el costo del pasaje, argumentando que muchos usuarios dependen del transporte selectivo por necesidad. Consideran que un ajuste en la tarifa afectaría directamente a la población.

Sin embargo, advierten que la situación se vuelve cada vez más insostenible y hacen un llamado a las autoridades para que evalúen medidas que permitan aliviar la carga económica del sector, ya que operar bajo las actuales condiciones resulta cada vez menos rentable.

Con información de Yiniva Caballero