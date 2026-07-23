Dos hermanos entre los tres detenidos en la operación 'Mantis' por tentativa de homicidio

Las autoridades informaron que los dos hermanos fueron ubicados en el corregimiento de 24 de Diciembre y son investigados por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 6 de abril en el sector de Las Paredes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres personas, entre ellas dos hermanos, fueron aprehendidas durante la operación Mantis, desarrollada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, como parte de investigaciones por presuntos delitos contra la vida y la integridad personal.

Las autoridades informaron que los dos hermanos fueron ubicados en el corregimiento de 24 de Diciembre y son investigados por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 6 de abril en el sector de Las Paredes.

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Durante el operativo también fue capturado un tercer hombre en el corregimiento de Chilibre, quien era requerido por las autoridades por su presunta relación con un homicidio registrado el 17 de mayo del presente año en el sector de La Aldea.

Los tres aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Homicidio, donde deberán enfrentar los trámites judiciales correspondientes como parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.