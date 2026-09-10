De Héroes por Panamá a referente de turismo comunitario: así ha crecido la Fundación Agua y Tierra

Con el paso de los años, la Fundación Agua y Tierra buscó mecanismos para lograr la sostenibilidad económica de su trabajo de conservación. Fue así como encontraron en el turismo comunitario una oportunidad para involucrar a los habitantes de la zona.

Ciudad de Panamá, Panamá/Once años después de su nominación a Héroes por Panamá, la Fundación Agua y Tierra continúa fortaleciendo su trabajo de conservación de las tortugas marinas en Mata Oscura, en el sur de la provincia de Veraguas, donde convirtió la protección ambiental en una oportunidad para impulsar el desarrollo de la comunidad.

Jacinto Rodríguez, representante de la organización, recordó que en 2015 se trataba de un proyecto poco conocido debido, entre otros factores, a la distancia y las dificultades de comunicación de la zona, ubicada a unas siete horas de la ciudad de Panamá por carretera.

“Realmente, Héroes por Panamá ha hecho tanto en nuestra fundación como en nuestra vida un antes y un después”, destacó Rodríguez.

Según explicó, la participación en el programa permitió que el proyecto obtuviera mayor visibilidad, pero también recibió acompañamiento y capacitación para fortalecer tanto la organización como las capacidades de sus integrantes.

“Con el tema de Héroes por Panamá, bueno, se da esa visibilidad. Y el proyecto empieza a despegar, pero no solamente la visibilidad; el acompañamiento de TVN fue algo muy, muy importante”, señaló.

Con el paso de los años, la Fundación Agua y Tierra buscó mecanismos para lograr la sostenibilidad económica de su trabajo de conservación. Fue así como encontraron en el turismo comunitario una oportunidad para involucrar a los habitantes de la zona.

Inicialmente crearon un pequeño circuito denominado Ruta de la Tortuga, que posteriormente pasó a llamarse Eco Ruta Tortuga, una iniciativa que combina la conservación de las tortugas marinas con la participación de la comunidad.

Rodríguez explicó que el proyecto recibió capacitaciones de distintas entidades, entre ellas la Autoridad de Turismo de Panamá, hasta consolidarse como un destino de turismo comunitario.

En 2023, la Eco Ruta Tortuga obtuvo el Premio Nacional a la Innovación en el Turismo Comunitario y, de acuerdo con Rodríguez, actualmente la fundación y su proyecto acumulan cerca de 13 reconocimientos nacionales e internacionales.

“Actualmente la fundación, la Eco Ruta Tortuga, hemos tenido cerca de 13 premios entre nacionales e internacionales, ya es conocido como un destino de turismo comunitario y ha permitido esa sostenibilidad económica tanto para el proyecto de Tortuga como para la comunidad que participa de la conservación y del circuito”, manifestó.

Una década de avances en la protección de las tortugas

El trabajo desarrollado desde Mata Oscura también ha coincidido con avances en materia de protección de las tortugas marinas en Panamá.

Rodríguez destacó la aprobación, en 2023, de la primera legislación específica sobre estas especies, la Ley 371.

“En el año 2023 se crea la primera ley de tortugas marinas que nosotros teníamos en Panamá. Ustedes tuvieron contribución con la creación de dicha ley”, indicó.

Explicó que la organización elaboró un primer borrador que posteriormente fue impulsado a través de la Red Nacional Panatortugas y enriquecido con aportes del Ministerio de Ambiente y otras entidades especializadas.

Una nueva etapa para la fundación

Aunque la conservación de las tortugas marinas continúa siendo el eje principal de su trabajo, la Fundación Agua y Tierra ahora busca ampliar su impacto en la comunidad.

Entre sus objetivos está fortalecer la participación de los habitantes en espacios de gobernanza, comités locales y comisiones consultivas, además de impulsar una mayor participación de jóvenes y mujeres.

“Nosotros queremos que cada vez la comunidad tenga más participación en entes de gobernanza, en comités locales, en comisiones consultivas”, explicó Rodríguez.

La organización también busca promover una mayor equidad de género. Rodríguez destacó que buena parte de los pequeños negocios vinculados al circuito turístico son liderados por mujeres.

“En el circuito turístico, la mayoría de los pequeños negocios están gerenciados por mujeres y hemos visto también una mayor participación de jóvenes”, agregó.

Así, la Fundación Agua y Tierra mantiene su trabajo en Mata Oscura con una visión que va más allá de la protección de las tortugas: consolidar un modelo en el que conservación, turismo comunitario y participación de la población permitan generar oportunidades para las nuevas generaciones.