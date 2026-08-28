Hombre de 56 años permanece entre la vida y la muerte tras recibir una golpiza en David

Los familiares reiteraron su llamado para que se realice una investigación objetiva y se tome en cuenta a todas las personas que pudieron estar involucradas en el incidente.

David, Chiriquí/Un hombre de 56 años permanece en estado delicado en el Hospital Regional Rafael Hernández de David, provincia de Chiriquí, luego de resultar gravemente herido durante un incidente registrado hace aproximadamente una semana y media en el sector de Nuevo Vedado.

De acuerdo con sus familiares, el hombre habría recibido tres golpes con un bate, presuntamente durante un altercado con un vecino. Como consecuencia de la agresión, sufrió heridas de consideración en la cabeza que lo mantienen luchando por su vida.

Ante esta situación, los familiares solicitan justicia y piden que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso se mantiene bajo investigación del Ministerio Público, por lo que aún deben determinarse las responsabilidades y establecerse con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Los familiares reiteraron su llamado para que se realice una investigación objetiva y se tome en cuenta a todas las personas que pudieron estar involucradas en el incidente.

Mientras avanza el proceso investigativo, el hombre continúa hospitalizado y sus allegados permanecen a la espera de su evolución y de que las autoridades puedan esclarecer lo ocurrido en este caso registrado en David.

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Con información de Demetrio Ábrego