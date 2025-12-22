Hombre requerido por homicidio en Panamá, resulta gravemente herido en atentado en Costa Rica

De acuerdo con los videos que circulan y el reporte policial, el ataque fue perpetrado por un hombre que se desplazaba en una motocicleta, quien tras efectuar los disparos se dio a la fuga, sin que hasta el momento se haya informado sobre su captura.

Paso Canoas/Un hombre, de nacionalidad costarricense, que es requerido por el delito de homicidio en Panamá, sufrió un atentado en el sector de Paso Canoas (en Costa Rica) la tarde de este lunes cuando estaba a bordo de un auto en un área comercial.

Se trata de Rafael Beitia Álvarez, quien resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital del país vecino. El Ministerio Público lo relaciona con un hecho de homicidio ocurrido el 24 de diciembre de 2021 en Patria Nueva, Las Cumbres.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que el ataque se perpetró con arma de fuego en el sector de Paso Canoas, en el lado costarricense. Agregaron que Beitia Álvarez estaba acompañado de otro ciudadano de nacionalidad costarricense; quien también resultó herido.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Ciudad Neily, en Costa Rica, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con los videos que circulan y el reporte policial, el ataque fue perpetrado por un hombre que se desplazaba en una motocicleta, quien tras efectuar los disparos se dio a la fuga, sin que hasta el momento se haya informado sobre su captura.

Como medida preventiva, el Senafront reforzó los operativos y los puntos de control en el cordón fronterizo, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana dentro del territorio panameño.

Las autoridades señalaron que corresponderá a los organismos judiciales de Panamá y Costa Rica actuar conforme a los protocolos y procedimientos internacionales, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia.