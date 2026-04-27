Homicidio en Alanje: Investigación en curso, posibles vínculos con bandas y no hay detenidos

a Policía Nacional ha indicado que este homicidio podría estar relacionado con rencillas entre miembros de bandas de la localidad del distrito de David.

Chiriquí/Las autoridades continúan las investigaciones tras un homicidio registrado anoche en la vía que conecta Guarumal con la playa La Barqueta, en el distrito de Alanje.

Un hombre que viajaba en un vehículo tipo sedán con su familia fue interceptado por un individuo en motocicleta, quien le disparó en varias ocasiones, incluyendo en la cabeza, causándole la muerte en el lugar.

Aunque aún no hay personas detenidas, se han realizado acciones operativas y judiciales. La Policía Nacional ha indicado que este homicidio podría estar relacionado con rencillas entre miembros de bandas de la localidad del distrito de David.

Se están llevando a cabo acciones judiciales para ubicar a las personas implicadas.

En el incidente, una mujer resultó herida de arma de fuego y se encuentra estable en el hospital regional Rafael Hernández.

Un menor de edad también permanece bajo observación médica en condición estable en el hospital materno infantil José Domingo de Obaldia, donde ingresó con heridas superficiales.

Con información de Demetrio Ábrego.